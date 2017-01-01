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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одессе разоблачили лжеполицейских

Категория: Новости / Происшествия

Сотрудниками Приморского отдела полиции г. Одессы изобличена группа лиц, пытавшихся совершить мошеннические действия, выдавая себя за полицейских.
В Приморский отдел полиции обратился 43-летний житель города Одессы с просьбой установить личность и привлечь к ответственности человека, представившегося следователем полиции и потребовавшего у него 3000 долларов США за непривлечение к ответственности его якобы задержанного товарища.
В ходе проведения неотложных оперативных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими задержали группу злоумышленников в составе трех человек на горячем - в момент передачи денежных средств.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.


Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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