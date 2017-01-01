В Одессе разоблачили лжеполицейских

Сотрудниками Приморского отдела полиции г. Одессы изобличена группа лиц, пытавшихся совершить мошеннические действия, выдавая себя за полицейских.

В Приморский отдел полиции обратился 43-летний житель города Одессы с просьбой установить личность и привлечь к ответственности человека, представившегося следователем полиции и потребовавшего у него 3000 долларов США за непривлечение к ответственности его якобы задержанного товарища.

В ходе проведения неотложных оперативных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими задержали группу злоумышленников в составе трех человек на горячем - в момент передачи денежных средств.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.