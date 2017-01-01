Коммунальные службы продолжают убирать город от снега

В вечернее и ночное время коммунальные службы города продолжают работу по расчистке улиц от снега. С 7 утра ограничен въезд большегрузного транспорта в город. В мэрии обращаются к водителям с просьбой не оставлять на обочинах улиц автотранспорт для обеспечения более качественной расчистки дорог.



"Спасибо жителям города, которые прислушались к нашим призывам и не выезжали во время непогоды в город без острой необходимости. Это позволило более быстро и качественно убрать улицы",

"В период пиковых снегопадов 6 и 7 января ни на минуту не останавливалась работа общественного транспорта. Работали все маршрутные такси и транспорт КП "Горэлектротранс". Ко всем пунктом жизнедеятельности были обеспечены подъезды. Вывозился мусор. Жители города не испытали никаких неудобств в связи со стихией",

"Для борьбы со стихией у города есть достаточно техники и ресурсов",

- отметил вице-мэр Анатолий Орловский.Всего, по его словам, в период с 6 по 11 января в Одессе выпала двухмесячная норма осадков, что квалифицируется как стихийное бедствие. На борьбу со стихией были направлены 102 единицы транспорта и более трех тысяч работников коммунальных служб. Израсходовано 3,8 тыс. тонн песчано-солевой смеси из 14 тыс. тонн заготовленной.- рассказывает Анатолий Орловский.На сегодня не сегодня не работает только один маршрут 20-го трамвая. Весь остальной транспорт работает в штатном режиме.Что касается аварийных ситуаций, вызванных стихией, по словам Анатолия Орловского, все аварии удалось устранить в оперативном режиме. Так, в течение суток был ликвидирован прорыв водопровода в районе Таирово, восстановлено теплоснабжение по улице Канатной. В настоящее время ведутся работы по ликвидации аварии на водопроводе по Варненской угол Филатова.- подытожил вице-мэр.