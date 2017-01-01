В Одессе ограничено движение некоторых маршрутов трамвая

В связи с сильным снегопадом и налипанием снега на контактную сеть в Одессе ограничено движение некоторых видов электротранспорт а.

По информации нашего корреспондента, трамвай №27 ходит только до 16 станции Люстдорфской дороги.

Ограничено так же движение трамвайного маршрута № 19. Что же касается знаменитого «камышового трамвая» №20, то, по имеющейся информации, он временно не функционирует.

Однако, как ранее сообщали нашему корреспонденту в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения и, поскольку в этом районе трамвай № 20 является практически единственным видом общественного транспорта, то на период, когда он не функционирует, по его маршруту пускают автобус аналогичной стоимостью проезда.