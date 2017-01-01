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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Одесские баскетболистки – лидеры таблицы Суперлиги сезона 2016/2017

Категория: Новости

Одесские баскетболистки – лидеры таблицы Суперлиги сезона 2016/2017

Одесская баскетбольная команда «Интерхим-СДЮСШОР имени Бориса Литвака» одержала победу в матче Суперлиги сезона 2016/2017.
14 января 2017 года в Одессе, на базе универсального спортивного комплекса «Одесса», в рамках XXVI чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд состоялся матч между «Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.» (Одесса) и «Динамо-НПУ» (Киев) в Суперлиге сезона 2016/2017.

Борьба велась бескомпромиссная. Чемпионки Украины - одесские баскетболистки - выиграли все четыре игровых отрезка (19:15, 19:16, 16:11, 21:18) и в итоге одержали победу над командой из Киева со счетом 75:60.

Самыми результативными в составе одесской команды стали: Ольга Сивакова (24 очка), Светлана Колибабчук (15), Кристина Карп (14 очков + 12 подборов) и Жанна Лиходед (10 очков + 9 подборов).

После 12 игр одесситки занимают первое место в таблице Суперлиги с девятью победами.
Цель турнира: популяризация и развитие в Украине баскетбола, повышение спортивного мастерства игроков, а также определение сильнейшей команды.

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Одесские баскетболистки – лидеры таблицы Суперлиги сезона 2016/2017
Одесские баскетболистки – лидеры таблицы Суперлиги сезона 2016/2017
Одесские баскетболистки – лидеры таблицы Суперлиги сезона 2016/2017
Одесские баскетболистки – лидеры таблицы Суперлиги сезона 2016/2017
Одесские баскетболистки – лидеры таблицы Суперлиги сезона 2016/2017
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Источник: Официальный сайт города Одессы



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