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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Одесситы знакомились с культурой и традициями Румынии

Категория: Новости

Ко Дню культуры Румынии в Центральной городской библиотеке Одессы представили видеопрезентацию и концертную программу.

К Национальному Дню Румынии, который ежегодно отмечается 15 января, в одесской библиотеке им. И. Франко состоялся видеогид.
Директор библиотеки Наталья Клыкова и сотрудники библиотеки рассказали слушателям о достопримечательностях Румынии – одной из самых загадочных стран Европы. С помощью представленного видеоряда участники мероприятия познакомились с красотой Карпат, чудесными фресками старинных православных монастырей и великолепием средневековых замков, в одном из которых, согласно преданиям, жил сам граф Дракула. Каждый уголок этой живописной страны дышит историей и легендами. В ходе мероприятия звучала музыка румынских композиторов Иона Ивановича «Дунайские волны» (в исполнении Георгия Кожухаря) и Владимира Космы.

Генеральный консул Румынии Эмиль Рапча исполнил романс на стихи Михая Эминеску под аккомпанемент Георгия Кожухаря, а юная читательница библиотеки Эля Филатова исполнила песню Владимира Космы «Реалити» из кинофильма «Бум» под аккомпанемент Марины Филатовой.
Среди почетных гостей на встрече присутствовали представители дипломатического корпуса Одессы и румынский писатель и журналист Владимир Бачинский.

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Источник: Официальный сайт города Одессы



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