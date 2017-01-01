Юных любителей животных приглашают к участию в конкурсе рисунков и иллюстраций «Зоосемья». Лучшие работы войдут в книгу о детенышах Одесского зоопарка.
Одесский зоопарк проводит конкурс рисунков и иллюстраций «Зоосемья», посвященный жизни животных.
Конкурс проходит при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета, одесских организаций Национального союза писателей Украины и Национального союза журналистов Украины.
Цель конкурса рисунков и иллюстраций «Зоосемья» - приобщение детей к творчеству, повышение интереса к миру животных, создание иллюстраций для детской книги, содействие дальнейшему развитию творческих способностей юных художников, выявление талантливых авторов.
Конкурс проводится с 1 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года.
К участию в конкурсе приглашены все, кто любит животных и хочет попробовать себя в качества иллюстратора детских книг, независимо от возраста и места проживания.
На конкурс принимаются черно-белые, цветные, графические и живописные рисунки животных и их детенышей, которые родились в Одесском зоопарке в 2016 году, для издания иллюстрированной книги.
Список животных, которых предлагается проиллюстрировать:
- болотная черепаха;
- утка;
- гусь;
- павлин;
- лебедь-шипун;
- большой баклан;
- филин;
- эму;
- индийский дикобраз;
- камерунская коза;
- двугорбый верблюд;
- лама;
- европейская лань;
- лошадь Пржевальского;
- европейский муфлон;
- овца;
- пони;
- скунс;
- амурский тигр;
- лев;
- европейский волк;
- зеленая мартышка.
Представленные на конкурс работы оцениваются по 10-балльной системе с учетом соответствия тематике, разработки сюжета, концепции и наглядности.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
- рисунки могут быть выполнены на белом листе любого формата как в черно-белом варианте, так и цветные;
- в заявке необходимо указать ФИО автора, телефон, электронный адрес, место учебы;
- заявки можно подавать в электронном виде с условием предоставления работы на выставку в случае победы на конкурс, адрес: igo17@yandex.ru
Для участия в конкурсе необходимо работы в формате JPG отправить по электронной почте: igo17@yandex.ru или передать в Одесский зоопарк по адресу: Новощепной ряд, 25.
Итоги конкурса подводятся по окончании указанного срока. Жюри на основании анализа представленных материалов сформирует к 8 апреля 2017 года шорт-лист финалистов из 22 авторов, работы которых примут участие в выставке.
Для победителей будет проведена бесплатная экскурсия по зоопарку. Объявление и награждение победителей конкурса состоится на открытии выставки рисунков. Лучшие работы войдут в книгу о детенышах Одесского зоопарка «Зоосемья».