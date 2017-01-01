Юных любителей животных приглашают к участию в конкурсе рисунков и иллюстраций «Зоосемья». Лучшие работы войдут в книгу о детенышах Одесского зоопарка.

Одесский зоопарк проводит конкурс рисунков и иллюстраций «Зоосемья», посвященный жизни животных.

Конкурс проходит при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета, одесских организаций Национального союза писателей Украины и Национального союза журналистов Украины.

Цель конкурса рисунков и иллюстраций «Зоосемья» - приобщение детей к творчеству, повышение интереса к миру животных, создание иллюстраций для детской книги, содействие дальнейшему развитию творческих способностей юных художников, выявление талантливых авторов.

Конкурс проводится с 1 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года.

К участию в конкурсе приглашены все, кто любит животных и хочет попробовать себя в качества иллюстратора детских книг, независимо от возраста и места проживания.

На конкурс принимаются черно-белые, цветные, графические и живописные рисунки животных и их детенышей, которые родились в Одесском зоопарке в 2016 году, для издания иллюстрированной книги.

Список животных, которых предлагается проиллюстрировать:

- болотная черепаха;

- утка;

- гусь;

- павлин;

- лебедь-шипун;

- большой баклан;

- филин;

- эму;

- индийский дикобраз;

- камерунская коза;

- двугорбый верблюд;

- лама;

- европейская лань;

- лошадь Пржевальского;

- европейский муфлон;

- овца;

- пони;

- скунс;

- амурский тигр;

- лев;

- европейский волк;

- зеленая мартышка.

Представленные на конкурс работы оцениваются по 10-балльной системе с учетом соответствия тематике, разработки сюжета, концепции и наглядности.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам:

- рисунки могут быть выполнены на белом листе любого формата как в черно-белом варианте, так и цветные;

- в заявке необходимо указать ФИО автора, телефон, электронный адрес, место учебы;

- заявки можно подавать в электронном виде с условием предоставления работы на выставку в случае победы на конкурс, адрес: igo17@yandex.ru

Для участия в конкурсе необходимо работы в формате JPG отправить по электронной почте: igo17@yandex.ru или передать в Одесский зоопарк по адресу: Новощепной ряд, 25.

Итоги конкурса подводятся по окончании указанного срока. Жюри на основании анализа представленных материалов сформирует к 8 апреля 2017 года шорт-лист финалистов из 22 авторов, работы которых примут участие в выставке.

Для победителей будет проведена бесплатная экскурсия по зоопарку. Объявление и награждение победителей конкурса состоится на открытии выставки рисунков. Лучшие работы войдут в книгу о детенышах Одесского зоопарка «Зоосемья».