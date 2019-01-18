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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Прогноз погоды по Одессе и области на 17 января

Категория: Новости

Штормовое предупреждение: днем 17 января по Одессе, местами по области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.

от 21 час. 16 января в 21 час. 17 января 2017
по г. Одессе
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-7ºС мороза, днем 1-3ºС мороза.

по Одесской области
Облачно с прояснениями. Местами по югу области небольшой снег.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-8ºС мороза, днем 0-5ºС мороза.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.


18-19 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью 18 января местами небольшой снег.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с, 18 января местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 18 января 3-8ºС мороза, 19 января 6-11ºС мороза, днем 1-6ºС мороза.


20-21 января
Без существенных осадков.
Температура ночью 8-13ºС, днем 2-7ºС мороза.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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