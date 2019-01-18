Прогноз погоды по Одессе и области на 17 января

Штормовое предупреждение: днем 17 января по Одессе, местами по области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.

от 21 час. 16 января в 21 час. 17 января 2017

по г. Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 5-7ºС мороза, днем 1-3ºС мороза.

по Одесской области

Облачно с прояснениями. Местами по югу области небольшой снег.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8ºС мороза, днем 0-5ºС мороза.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.



18-19 января

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью 18 января местами небольшой снег.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с, 18 января местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 18 января 3-8ºС мороза, 19 января 6-11ºС мороза, днем 1-6ºС мороза.



20-21 января

Без существенных осадков.

Температура ночью 8-13ºС, днем 2-7ºС мороза.