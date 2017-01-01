На главной улице Одессы вновь состоялся фестиваль глинтвейна

На Дерибасовской при поддержке управления развития потребительского рынка прошел второй в этом году фестиваль глинтвейна.

Уже второй раз в этом году на Дерибасовской при поддержке управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей прошел фестиваль глинтвейна.

14 и 15 января организаторы фестиваля "Одесская ярмарка" и предприниматели предоставили одесситам и гостям города широкий выбор излюбленного для многих в зимний период ароматного напитка, а также шашлык на мангале, немецкие колбаски и многое другое. Целебный напиток из вина и трав, приготовленный по разным рецептам, варился для посетителей ярмарки в огромных чанах прямо на улице.

После дегустации глинтвейна и других угощений одесситы и гости города могли прогуляться по праздничной Дерибасовской и сфотографироваться у разноцветных шаров, украсивших в этом году главную улицу города.