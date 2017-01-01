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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

На главной улице Одессы вновь состоялся фестиваль глинтвейна

Категория: Новости

На главной улице Одессы вновь состоялся фестиваль глинтвейна

На Дерибасовской при поддержке управления развития потребительского рынка прошел второй в этом году фестиваль глинтвейна.

Уже второй раз в этом году на Дерибасовской при поддержке управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей прошел фестиваль глинтвейна.
14 и 15 января организаторы фестиваля "Одесская ярмарка" и предприниматели предоставили одесситам и гостям города широкий выбор излюбленного для многих в зимний период ароматного напитка, а также шашлык на мангале, немецкие колбаски и многое другое. Целебный напиток из вина и трав, приготовленный по разным рецептам, варился для посетителей ярмарки в огромных чанах прямо на улице.
После дегустации глинтвейна и других угощений одесситы и гости города могли прогуляться по праздничной Дерибасовской и сфотографироваться у разноцветных шаров, украсивших в этом году главную улицу города.

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На главной улице Одессы вновь состоялся фестиваль глинтвейна
На главной улице Одессы вновь состоялся фестиваль глинтвейна
На главной улице Одессы вновь состоялся фестиваль глинтвейна
На главной улице Одессы вновь состоялся фестиваль глинтвейна
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Источник: Официальный сайт города Одессы



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