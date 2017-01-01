Для одесских педагогов провели семинары по подготовке учащихся к ВНО-2017

Одесских педагогов ознакомили с методическими аспектами подготовки учащихся к проведению внешнего независимого оценивания - 2017.

На базе одесских школ №5, 28, учебно-воспитательного комплекса № 53 состоялись учебные семинары «Методические аспекты подготовки к проведению внешнего независимого оценивания - 2017» для учителей украинского языка и литературы, математики, которые преподают вышеуказанные предметы в 11-х классах.

На семинары были приглашены методисты организационно-методического отдела Одесского регионального центра оценивания качества образования Елена Ланецкая и Ирина Анисимова.

В ходе семинаров были рассмотрены актуальные вопросы:

- итоги внешнего независимого оценивания 2016 года по украинскому языку и математике;

- особенности внешнего независимого оценивания 2017 года;

- методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса во II семестре 2016/2017 учебного года;

- проблемы подготовки учащихся 11-х классов к внешнему независимому оцениванию по украинскому языку и литературе.



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С 10 января 2017 года началась регистрация на участие в пробном внешнем независимом оценивании, которая продлится до 31 января 2017 года.