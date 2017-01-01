Вимание! Сообщение об отключении воды на поселке Котовского 17 января

17 января с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям ряда улиц на пос. Котовского.

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью выполнения работ по подключению магистрального водопровода Ду=200мм к водоводу Ду=500мм по ул. Академика Сахарова, 40/1

17 января 2017 года с 09:00 до 22:00

будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Академика Сахарова, 1, 36-44;

Академика Заболотного, 77;

Высоцкого, 2-22, 21-25;

с. Лески.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок:

705-55-05, 780-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).