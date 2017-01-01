У жителя Беляевского района нашли арсенал оружия (фото)

Ильичевска местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами).

В четверг, 12 января, во время обыска частного дома в с. Усатово Беляевского района сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками отдела полиции обнаружили и изъяли гранаты, тротиловые шашки, патроны к огнестрельному оружию и тому подобное. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на судебно-баллистическую экспертизу.

В настоящее время проводятся следственные действия.