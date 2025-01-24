Прогноз погоды по Одессе и области на 21 января

Гидрометцентр Черного и Азовского морей. 21 января по Одессе и области переменная облачность, утром и днем небольшие осадки, утром слабый туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с.
от 21 час. 20 января до 21 час. 21 января 2017
по г. Одессе
Переменная облачность.
Утром и днем небольшие осадки. Утром слабый туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6ºС мороза, днем 2-4ºС тепла.
по Одесской области
Переменная облачность.
Утром и днем небольшие осадки.
Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8ºС мороза, днем 0-5ºС тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололед, туман,
видимость 200-500 м.
22 января
Облачно с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5ºС мороза, днем 0-5ºС тепла.
23 января
Облачно с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7ºС мороза, днем 0-5ºС тепла.
24-25 января
Без существенных осадков.
Температура ночью 0-5ºС мороза, днем 0-5ºС тепла.