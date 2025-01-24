Прогноз погоды по Одессе и области на 21 января

Гидрометцентр Черного и Азовского морей. 21 января по Одессе и области переменная облачность, утром и днем небольшие осадки, утром слабый туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

от 21 час. 20 января до 21 час. 21 января 2017

по г. Одессе

Переменная облачность.

Утром и днем небольшие осадки. Утром слабый туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6ºС мороза, днем 2-4ºС тепла.

по Одесской области

Переменная облачность.

Утром и днем небольшие осадки.

Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8ºС мороза, днем 0-5ºС тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололед, туман,

видимость 200-500 м.

22 января

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5ºС мороза, днем 0-5ºС тепла.

23 января

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7ºС мороза, днем 0-5ºС тепла.

24-25 января

Без существенных осадков.

Температура ночью 0-5ºС мороза, днем 0-5ºС тепла.