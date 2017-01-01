Сергей Кивалов находится в США на инаугурации президента Трампа (фото)

Народный депутат Украины Сергей Кивалов прилетел в США на инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа по приглашению его администрации.

Политик уже посетил концерт, посвященный открытию инаугурационных мероприятий «Welcome Concert» возле мемориала Линкольна в Вашингтоне. Кроме того, у него в США запланирован ряд рабочих встреч и посещение протокольных мероприятий. Официальная присяга 45-го президента США начнется в семь часов вечера по киевскому времени.

Следует отметить, что на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа направляется целый десант украинских политиков и бизнесменов.

Однако, оказалось, что часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не смогла получить визы.

У некоторых украинских политиков возникли отдельные трудности с попаданием в ту или иную зону инаугурации.