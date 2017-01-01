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  • Дата: Вчера, 17:21
Вчера, 17:21

Сергей Кивалов находится в США на инаугурации президента Трампа (фото)

Категория: Новости / Политика

Сергей Кивалов находится в США на инаугурации президента Трампа (фото)

Народный депутат Украины Сергей Кивалов прилетел в США на инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа по приглашению его администрации.

Политик уже посетил концерт, посвященный открытию инаугурационных мероприятий «Welcome Concert» возле мемориала Линкольна в Вашингтоне. Кроме того, у него в США запланирован ряд рабочих встреч и посещение протокольных мероприятий. Официальная присяга 45-го президента США начнется в семь часов вечера по киевскому времени.

Следует отметить, что на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа направляется целый десант украинских политиков и бизнесменов.

Однако, оказалось, что часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не смогла получить визы.

У некоторых украинских политиков возникли отдельные трудности с попаданием в ту или иную зону инаугурации.

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Сергей Кивалов находится в США на инаугурации президента Трампа (фото)
Сергей Кивалов находится в США на инаугурации президента Трампа (фото)
Сергей Кивалов находится в США на инаугурации президента Трампа (фото)
Сергей Кивалов находится в США на инаугурации президента Трампа (фото)
Сергей Кивалов находится в США на инаугурации президента Трампа (фото)
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