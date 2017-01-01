В Одесской мэрии очередные перестановки

После увольнения вице-мэра Вячеслава Шандрыка новым заместителем городского головы станет руководитель городского ГАСКа Петр Рябоконь.

По имеющейся информации, такое решение принял городской голова Геннадий Труханов.

Однако для утверждения его на новой долженности нужна санкция городского совета, а до этого он будет официально исполняющим обязанности вицен-мэра.

Отметим, что как только стало известно об отставке Вячеслава Шандрыка, именно Петр Рябоконь считался наиболее вероятным кандидатом на ставшую вакантной долженности.