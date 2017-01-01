В Одессе в одной из школ продлили карантин

Подавляющее большинство учебных учреждений Одессы своевременно приступили к учебному процессу.

По данным эпидемиологов, в первую половине января число заболеваний гриппом и ОРВИ значительно снизилось и опустилось куда ниже эпидемического порога.

Поэтому руководство департамента образования и науки города приняло решение о начале учебного процесса 16 января.

По имеющейся информации, единственным исключением является школа № 125, где, во-первых, около четверти учащихся отсутствуют по болезни, а во-вторых, здание не успело прогреться после длительных каникул. Поэтому там каникулы продлены еще на неделю.

Напомним, что согласно решению руководства департамента образования, право объявлять карантин предоставлено руководству самих учебных учреждений в том случае, если в классах про болезни отсутствует более 20% учащихся.