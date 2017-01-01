В Одессе задержали очередного наркодилера (фото)

Малиновским отделом полиции злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Установлено, что 29-летний одессит ранее уже имел проблемы с законом из-за преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Тогда он был привлечен к ответственности по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года. Находясь на испытательном сроке, мужчина должных выводов не сделал и совершил еще более тяжкое правонарушение.

Решив не ограничиваться только употреблением наркотиков, подозреваемый начал их распространять и зарабатывать на этом деньги. Для реализации запрещенного вещества он выбрал частный дом в Малиновском районе, где жила его знакомая. Там, с соблюдением всех правил конспирации, мужчина продавал особо опасное наркотическое средство - опий. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили адрес, по которому происходила незаконная торговля, и провели оперативную закупку наркотического вещества.

На основании решения суда в доме был проведен санкционированный обыск, во время которого работники полиции обнаружили и изъяли стеклянную банку, восемь использованных медицинских шприцев и шесть средств контрацепции с остатками темно-коричневой жидкости, а также пистолет и деньги в сумме семь тысяч гривен. Изъятое было направлено на экспертизу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, правоохранители устанавливают причастность к указанному правонарушению женщин, по месту жительства которых подозреваемый незаконно сбывал наркотическое средство.