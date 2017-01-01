Одесская власть начинает сносить нахалстрои?

По решению апелляционного суда Одесской области нахалстрой в виде многоэтажного жилого дома на улице Костанди должен быть снесен. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр города Геннадий Труханов.

Иск против застройщика подавал городской совет и на прошлой неделе выиграл разбирательство. Проблема состояла в том, что хозяин дома являлся также собственником земельного участка, на котором расположено незаконное строение.



- У нас есть прецедент, когда мы выиграли дело о сносе самовольного строения, построенного на частной земле. Мы хотим показательно снести этот объект для того, чтобы люди понимали, что закон нужно соблюдать, - заявила глава юридического департамента Инна Поповская.

В мэрии предполагают, что застройщик может отказаться сносить здание самостоятельно. За нарушение сроков его будут наказывать штрафами. Если и это не поможет, исполком будет просит суд разрешить городу самому демонтировать дом. Все расходы на это должен будет возместить владелец строения.