Кровавая бойня на Поскоте

На улице Паустовского сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 41-летнего мужчину, который совершил троенное убийство.

В ходе следственных мероприятий, удалось установить, что обвиняемый пришёл домой и увидел, что его приятели распивают алкогольные напитки.

Это его сильно возмутило, он схватился за нож и стал им наносить удары. Первым под руку попался 40-летний мужчина, затем 16-летний парень и уж потом 21-летняя девушка. Пока злоумышленник разбирался с женщиной, раненный молодой человек сумел выбежать из помещения, позвать на помощь, но выжить ему не удалось. А вот сам убийца выбросил вещдоки и попытался скрыться в неизвестном направлении.

Прибывшие на место трагического происшествия представители правоохранительных органов обнаружили людей без признаков жизни с признаками насильственной смерти.

Далеко уйти подозреваемому не удалось, его задержали.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, и ведутся досудебные разбирательства.

Об этом "Багнету" стало известно из сообщения пресс-службы ГУНП в Одесской области.