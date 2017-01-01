Оценка работы Саакашвили: накосячил и свалил

«Любому новому губернатору придется начинать с самого начала и восстанавливать структуру и систему управления», — говорит Дмитрий Спивак

В студии «Громадського радио» — депутат Одесского горсовета и руководитель социальной платформы «Національна стратегія розвитку» Дмитрий Спивак.

Андрей Куликов: Вчора я переглядав новини, дивлюся — фото, і думаю — знову в Києві ринки горять. А виявилось, що горів Привоз. Чому в Одесі горять ринки?

Дмитрий Спивак: В Одессе не горят рынки. В Одессе впервые за 10-15 лет произошел пожар на рынке Привоз. Совершенно справедливо горели те корпуса, которые были еще не реконструированы. Привоз сегодня разделен на несколько территорий, несколько юридических организаций. Пожар произошел в старой части Привоза, которая до сих пор не приобрела современный вид. Почему бы нам с вами не подождать 10-15 дней и не услышать заключение правоохранителей по поводу этого пожара? Тогда будем обсуждать постфактум.

Андрей Куликов: На скільки територій зараз розділена Одеса, якщо вести мову про позицію місцевої еліти або співпрацю різних гілок влади і громадськості?

Дмитрий Спивак: Сегодня нет никакой совместной работы между несколькими ветвями власти. В Одессе действительно существует избранный мэр и избранный городской совет. Районных советов в Одессе нет уже порядка 20 лет. Что касается общерегиональной структуры исполнительной власти, то с сожалением могу сказать, что роман Саакашвили с Одессой был очень бурным, но безрезультатным. Он оставил наследство — полностью разрушенную структуру управления и полностью разрушенные вертикальные и горизонтальные взаимосвязи между исполнительными органами. Любому новому губернатору придется начинать с самого начала и восстанавливать структуру и систему управления.

Что касается самого города Одессы, мне кажется, что региональные элиты — это слишком громко сказано. Это региональный бомонд, который больше напоминает неофеодальное содружество. Это местные финансово-промышленные группы, руководители крупных фракций и крупные бизнесмены, которые имеют интересы в строительном и земельном бизнесе.

Андрей Куликов: Чому, на вашу думку, були зруйновані зв’язки у владних структурах Одеси?

Дмитрий Спивак: Публичная политика и государственная служба в Украине — это две большие разницы. Михаил Саакашвили — талантливый политик, талантливый политический актер, талантливый политический оратор. Но для него Одесский регион с первого дня был неким транзитным пунктом. Ни для кого не секрет, что мечтой Саакашвили была победа на осенних выборах в грузинский Парламент. Однако не сложилось. Все его популистские высказывания, призывы и лозунги не имеют ничего общего с ежедневной и нудной работой руководителя Одесской областной администрации.

Андрей Куликов: Розкажіть про Національну стратегію розвитку.

Дмитрий Спивак: Национальная стратегия развития — это та система коммуникации и взаимодействия, которая сейчас, как мне кажется, отсутствует в общей системе координат украинской власти. Если на уровне центра происходит какой-то обмен мнениями между общественностью и представителями власти, то в остальных регионах Украины эта коммуникация оборвана. В каждом регионе есть люди, которые хотят принимать участие в формировании повестки дня. Национальная стратегия развития — это площадка, которая позволит людям коммуницировать в рамках ежедневной социально-экспертной жизни.