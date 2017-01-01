Митингующие заблокировали трассу Киев-Одесса

В понедельник, 23 января, активисты перекрыли контрольно-пропускные пункты (КПП) на трассе Одесса-Киев. Об этом сообщили организаторы акции протеста, организация «АвтоЄвроСила», они требуют принятия законопроекта по улучшению условий продажи автомобилей в Украине.



«Одесса, КПП трассы Одесса – Киев, 23 января подготовительная акция перед акцией на всех КПП в Киеве 24 января», – написали активисты на своей странице в Фейсбуке.

Трасса государственного значения была перекрыта до 12:00.

Как отметили активисты, подобная акция предупредительная. Митингующие требуют принять законопроект, который «предусматривает авто для каждого украинца». В случае, если народные депутаты будут затягивать процесс принятия законопроекта, активисты угрожают перекрыть основные транспортные артерии страны.

Уже завтра автолюбители собираются около КПП основных въездов в Киев, где проведут аналогичные акции.

«Вопрос очень простой,почему за 25 лет ни одна международная автомобильная корпорация не построила завод? Почему украинский бизнес не в состоянии выпускать конкурентный автомобиль,а китайцы уже выпускают? Ответ очевиден – это система коррупции власти и монополизм олигархов. Пока мы не избавимся от власти коррупционеров: старых,новых, тех что мы неизменно видим на экранах 25 лет, достойной жизни на Украине не будет!», – высказал свое мнение один из активистов.