Митингующие заблокировали трассу Киев-Одесса

В понедельник, 23 января, активисты перекрыли контрольно-пропускные пункты (КПП) на трассе Одесса-Киев. Об этом сообщили организаторы акции протеста, организация «АвтоЄвроСила», они требуют принятия законопроекта по улучшению условий продажи автомобилей в Украине.
Трасса государственного значения была перекрыта до 12:00.
Как отметили активисты, подобная акция предупредительная. Митингующие требуют принять законопроект, который «предусматривает авто для каждого украинца». В случае, если народные депутаты будут затягивать процесс принятия законопроекта, активисты угрожают перекрыть основные транспортные артерии страны.
Уже завтра автолюбители собираются около КПП основных въездов в Киев, где проведут аналогичные акции.