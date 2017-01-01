В Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже эпидпорога

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе за прошедшую неделю находится ниже эпидемического порога на 13,8%. Всего на минувшей неделе ОРВИ и гриппом заболели 5028 одесситов, из них 58,6% составили дети до 17 лет. По данным городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» и по результатам мониторинга вирусологических исследований, продолжается циркуляция вируса гриппа А (Н3) (сезонного). Также выделен вирус гриппа В, что является признаком снижения активности эпидемического процесса.

В связи с отсутствием более 20% учащихся, временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах трех общеобразовательных школ Одессы.

С целью сохранения здоровья детей и предупреждения распространения инфекции, при появлении первых клинических симптомов ОРВИ и гриппа у ребенка следует оставить ребенка дома и незамедлительно обратиться к врачу.

Стационары городских медучреждений Одессы обеспечены препаратами для лечения гриппа и пневмонии. В лечебно-профилактических учреждениях продолжает действовать усиленный противоэпидемический режим, запрет на посещение пациентов в стационарах и масочный режим.