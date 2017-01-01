В Одессе представят выставку картин художницы Натальи Лозы

7 февраля 2017 года в Одессе откроется творческая выставка живописных работ художницы Натальи Лозы. Всемирный клуб одесситов представит на суд зрителей новую коллекцию картин, написанных в 2016 году.

Как отмечают организаторы выставки, картины Натальи Лозы продолжают давнюю традицию одесской художественной школы. В привычных мотивах художница умеет найти свой неповторимый ракурс и поворот сюжета.

В одном из интервью Наталья призналась, что ни за что не уехала бы жить в другой город: «Одесса – это очень благоприятная и разнообразная среда… Она предлагает множество вариантов».

И каждая работа художницы – подтверждение этих слов. На ее полотнах виден яркий, уютный, умытый солнцем город, из которого не хочется уезжать, в который хочется вернуться, город, который всегда в душе.

Наталья Лоза родилась в Харькове. В 1984 году окончила Одесское театрально-художественное училище и с 1988 года активно выставляет свои работы в Украине и за рубежом. В 1992 окончила одесский худграф Южноукраинского педагогического университета по специальности «живопись», а с 1995 - член Союза художников Украины. Наталья - очень трудолюбивый художник. Выставки новых работ проводит примерно раз в полгода не только в Одессе, но и по всей Украине и за рубежом.