Ради экономии 1 гривны в год областное управление юстиции препятствует возвращению городу центрального ЗАГСа

Городские власти выиграли судебные тяжбы по вопросу возвращения в коммунальную собственность здания центрального ЗАГСа.
Как рассказала на совещании в мэрии директор юридического департамента города Инна Поповская, Высший хозяйственный суд Украины постановил вернуть здание городу. Однако реализацию этого судебного решения тормозит областное управление юстиции, которое в последнее время занимало в этом здании несколько комнат.
Оно подало иск к прежнему собственнику и добилось наложения ареста на все здание. Инна Поповская рассказала, что это решение обжаловано в Апелляционном суде.
Кроме того, как выяснилось, решение об аресте пока не внесено в единый реестр, поэтому город постарается в ближайшие дни оформить переход здания в коммунальную собственность.
При этом городской голова Геннадий Труханов отметил, что город готов передать помещения, занимаемые сейчас областным управлением юстиции ему же в аренду всего за 1 гривну в год. Таким образом, областное управление юстиции сможет легализовать сое пребывание в здании, где оно сейчас находится, по сути, нелегально.
«Поэтому какие бы гадости кто ни пытался делать, здание ЗАГСа перейдет городу. Там будет сделан ремонт и одесские семьи будут создаваться в предназначенных для этого достойных условиях, а не по «хазам да малинам», которые пооткрывали некие деятели!» -пообещал Геннадий Труханов.