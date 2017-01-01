Вопрос о переезде Суворовского центра административных услуг в новое помещение повис в воздухе?

Как рассказала на совещании в горсовете вице-мэр Зинаида Цвиринько, руководство лаборатории СЭС, которое занимает несколько комнат в здании по адресу улица Давида Ойстраха, 28, не хочет переезжать в подобранное для нее помещение. Объясняя свою позицию тем, что оно меньше тех, которые они занимают сейчас. Кроме того, у нового помещения якобы нет сертификата от контролирующих служб Госпродпотребслу жбы.

Впрочем, она пообещала, что этот вопрос можно будет решить уже к концу нынешней недели.

Отметим, однако, что, несмотря на то, что областной совет принял решение о передаче этого здания городу еще в прошлом году, вопрос тормозится именно из-за позиции руководства лаборатории. При этом, по словам Зинаиды Цвиринько там работает всего несколько человек.

Но в результате вопрос о переезде центра Административных услуг, обслуживающего сотни тысяч людей , не может переехать в подходящее для этого здание. Позволяющее не только обеспечить обслуживание людей с ограниченными возможностями, для чего нынешнее здание не подходит конструктивно, но и наладить всю работу центра по принципу «Открытого офиса».