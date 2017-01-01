Бестолковый PR или соломинка ценою в 50 тысяч долларов

Утопающий, как известно, хватается за соломинку. Нынешней власти, по настоящему, страшно за свое политическое будущее, поэтому Администрация президента Украины, до конца 2017 года, наняла за в 50 тысяч долларов в месяц, лоббистскую компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур, для лоббирования интересов Украины.

У такого решения существует как минимум две проблемы. Первая это то, что для завязывания дружбы с Трампом нанят его враг и Дональд знает об этом. Дело в том, что еще один основатель этой компании - Эд Роджерс, был одним из предводителей движения Never Trump, которое было основано с целью не допустить к власти будущего президента США.

Вторая проблема в том, что до сих пор не было публичного объявления тендера на госзакупку соответствующих услуг. Не сообщалось и о результатах такого тендера. Таким образом, до сих пор не ясно - на каком основании АП разместило такой заказ и из каких средств он был оплачен.

После травли Пола Манафорта, устроенной в Украине в разгар президентских выборов в Америке, и прочих вариантов поддержки Хиллари Клинтон, на Банковой все же сообразили, что украинской дипломатии - грош цена. Последние «успехи» МИД и лично Павла Климкина только добавили в этом уверенности. За очень короткое время Украина успела испортить отношения с Польшей, Францией, Израилем, Голландией, прямо критикуя их руководство и указывая, как этим государствам надлежит себя вести.

Нанимать какую либо лоббистскую фирму, чтоб навести мосты с Трампом и его администрацией – значит бросать деньги на ветер и на Банковой наверняка об этом знают. Но они также знают, что беспомощное внешнеполитическое ведомство, тоже не в состоянии обеспечить эти коммуникации на должном уровне. Надеяться на «народную дипломатию» в лице «вашингтонской сотни» состоявшей в основном из лиц, купивших по специальным ценам, пригласительные на инаугурацию Трампа, у других лоббистов, тоже не приходится.

Украина остро нуждается в людях, которые могли бы представить ее интересы среди американского истеблишмента. Есть ли такие люди в Украине? Конечно же есть, и искать их надо среди людей имеющих солидную репутацию, подтвержденную реальными делами и многолетними контактами с самим Дональдом Трампом и его командой.