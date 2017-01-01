Гордость Украины

Мы вспоминаем имена людей, которые внесли весомый вклад в строительство нашей Державы, причастны к открытиям мирового масштаба, прославили Украину на многие-многие годы, а может быть, и на века.

Николай Михайлович АМОСОВ, (1913-2002)

Выдающийся украинский ученый, академик, автор свыше 400 научных работ, 19 монографий, медик с мировым именем. Этот замечательный человек создал и долгие годы бессменно руководил институтом сердечнососудистой хирургии в Киеве. Он был не только директором Института, но и сам проводил сложнейшие операции на сердце, которые кроме него в бывшем Советском Союзе – не делал никто.

Помимо медицины Николай Амосов занимался исследованиями в области кибернетики, изучал проблему искусственного интеллекта.

Удивительна многогранная жизнь и деятельность Амосова. В 1939 году с отличием закончил Архангельский мединститут. Параллельно с медициной еще в 1934 году учился в заочном индустриальном институте. В 1940 – получил диплом инженера – с отличием, с блеском защитив дипломный проект – Аэроплан с паровой турбиной. С 1952 года – в Киеве, где прожил 45 лет, защитил докторскую диссертацию на тему «Резекция легких при туберкулезе».

Общественный деятель, ученый, инженер – Николай Амосов широко известен как писатель.

Его повести «Мысли и сердце», «Записки из будущего», «ППГ-2266», «Книга о счастье и несчастье» многократно издавались у нас в стране и за рубежом.

Он был удостоен многих высоких правительственных наград: лауреат Ленинской премии (1961), Государственной премии (1961), Госпремия Украины в области науки и техники (1997), Герой социалистического труда.

Я помню, в юности, когда меня увлекла медицина, книги Амосова были моими настольными книгами, а он сам – кумир, герой, совершенный герой нашего времени!

В этом году исполняется 15 лет со дня кончины этого, без преувеличения, великого человека. Позволю себе вспомнить и процитировать несколько фраз из его интервью в одной из одесских газет, в далеком 1995 году.

Удивительно актуально, мудро, современно они звучат и сейчас!

«Прежде всего, о моем отношении к независимости Украины. Я исконно русский человек, родом с Севера. Я очень хорошо понимаю, что сохранять народ, его культуру, его язык – просто святое дело!

Я не преувеличиваю значение национальной культуры, если рассматривать эту проблему в аспекте общечеловеческой эволюции.

Нельзя допустить уничтожение, вымирание любых ныне существующих языков.

По этому я всегда активно выступал за то, что независимость Украины должна быть!

Но меня, конечно, раздражает национализм, который явился порождением этой национальной идеи. Будучи русским, живущим в Украине, чувствую себя гражданином не то чтобы второго сорта, но, во всяком случае, уже и не первого. Хотя ко мне все хорошо относятся.

Да и как ко мне можно относиться, если я лично прооперировал, спас больных с сердечными заболеваниями – по крайней мере – восемь-десять тысяч граждан Украины.

А то, что русская культура довольно активно выживается из Украины – не способствует процветанию и самой украинской нации».

На вопрос, каким ему видится будущее Украины Амосов ответил: (в 1995 году! – авт.)

«В свое время украинская пропаганда уверяла, мы, мол, такие богатые, что как только будем независимыми – расцветем и сразу станем чуть ли не первейшей страной в Европе».

Как вы знаете, этого не произошло. Украинские руководители оказались, мягко выражаясь, не на высоте в вопросах экономики.

Наше богатство было односторонним и несложно было предугадать, что может случиться после разрыва экономических связей.

Амосов продолжает:

«Генетический потенциал всех славянских народов, включал и украинский, – достаточно высок.

Но… годы, десятилетия, пропущенные нами, приведут к тому, что мы страшно отстаем», – так заканчивается его интервью.

Что ж мы, живущие в 2017-м можем сказать: прав академик Амосов!

Нужен труд, и еще раз труд, концентрация усилий всего народа, торжество здравого смысла, для того, чтобы наша страна заняла достойное место в мировом сообществе. Чтобы наши политики высокого ранга прекратили политику попрошайничества, геноцида простого народа, политику расслоения общества, ведущего к обнищанию и деградации.

Еще раз хочется подчеркнуть: Николай Амосов был признан вторым украинцем после Ярослава Мудрого. (Результаты опроса общественного мнения «Великие украинцы».)

В 2013 году Верховная Рада Украины постановила назвать годом Николая Амосова. Столетие ученого было отпраздновано на государственном уровне.

Помните и будьте благодарными, украинцы!

Его имя – рядом с Гиппократом Пироговым, Кохом, Фрейдом, Бехтеревым, которые входят в список ста великих докторов человечества.