Языковое раздвоение Украины: стенка на стенку — стоять до последнего украинца!

Принцип: «разделяй и властвуй!» остается главным для любой власти во все времена. Интернациональная основа консолидации общества на основе гражданских ценностей общего государства может представлять серьезную опасность господству олигархов, которые сегодня полностью контролируют правящие институты власти.

Нет социальной солидарности

Однако, социальная солидарность граждан Украины, на которой зиждется «гражданское общество» - главное завоевание Евромайдана по словам ее адептов, - сегодня является основным объектом для уничтожения со стороны языковых инициатив «проукраинских» народных избранников.

Если посмотреть на ситуацию непредвзято, то именно под лозунгами «проукраинства» Украине нанесен наибольший ущерб. Это и полное уничтожение экономики, при котором страна начала походить на коматозного больного, который не в состоянии жить без внешних систем жизнеобеспечения и глубочайший социокультурный раскол общества. Вот именно этот раскол и собираются эксплуатировать на предстоящих неизбежных выборах псевдопатриотические силы находящиеся у власти, усиливая, гражданское противостояние по языковому вопросу.

Скандальный законопроект

Так Верховной Раде Украины 19 января был зарегистрирован законопроект № 5670 "О языке", где предлагается сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Авторами этого скандального законопроекта тотальной украинизации стали радикал-популисты из провластных фракций БПП, НФ и Самопомич.

В тексте законопроекта излагается требование сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти, и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, при этом допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков Европейского союза.

На что народный депутат от «Оппозиционного блока» А. Вилкул написал на своей странице в ФБ: «Провокационным законопроектом «О государственном языке» власть умышленно уничтожает перспективу возврата Донбасса и Крыма. Нельзя допустить его принятия. Накануне Дня Соборности депутаты из БПП, Народного Фронта, Самопомощи и Батькивщины СДЕЛАЛИ ШАГ К ОЧЕРЕДНОМУ РАСКОЛУ ОБЩЕСТВА. Они забыли, что у нас более 10 млн русскоязычных граждан и Украина для них-Родина? А идея об языковых инспекторах очень уж похожа на инспекторов по чистоте расы, которые меряли головы циркулями в 30-х годах прошлого столетия. Неужели для того, чтобы развивать украинский язык обязательна система дискриминации?» - задается вопросом А. Вилкул.

Как разделить народ?

Технология разделения граждан одной многонациональной страны по языковому принципу была впервые апробирована российскими политтехнологами в 1996 г. на выборах Кучмы, который стал президентом только потому, что обещал своим избирателям русский язык — вторым государственным. Быстро поняв, что манипулирование языковым вопросом является мощным ресурсом для захвата и удержания власти, украинские политики взяли курс на педалирование украинизации. Но тогда никто и не думал, что ситуация зайдет так далеко, достигнув в законопроекте № 5670 "О языке" запредельной дикости. Несмотря на то, что под этим законопроектом стоят подписи 33 нардепов, некоторые из них не могли пояснить суть законопроекта и говорили, что их "попросили подписаться под законопроектом" (но кто попросил, не говорят). Главный автор этого законопроекта - нардеп от "Самопомощи" Ирина Подоляк в интервью РБК заявила, что подобный закон якобы действует во всех странах, где государственный язык - один. При этом она даже не потрудилась учесть о том, что Украина - многонациональное государство.

Что нас ждет?

Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках должны дублироваться на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка. За нарушение закона предлагается штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ. За попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя («державна зрада», за которую «светит» 15 лет: статья 109 УК Украины). Публичное неуважения к украинскому языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (статья 338 УК Украины). Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Темная сторона демократии

Фактически, такой закон в случае его принятия и точного исполнения запустит цепь событий, которая неминуемо приведет этническим чисткам. Логику таких событий научно описал в 2005 г. профессор Майкл Манн в книге «Темная сторона демократии»: «Если народ понимается не как гражданско-политическое сообщество, а как органическое целое, то отсюда необходимым образом вытекает подозрительное отношение к тем группам, которые этому органическому целому не принадлежат. Если наш народ – это своего рода коллективная личность, то соседний народ, с которым мы находимся в напряженных отношениях, – это другая коллективная личность, наделяемая самыми несимпатичными чертами и образом врага. Идеи радикального этнонационализма служат приглашением к социальному исключению тех, кого считают этнически чуждыми, почвой, на которой произрастают семена отчуждения и ненависти. В ситуации же, если конфликт произошел и вступил в насильственную фазу, эти идеи легитимируют любые злодеяния. Итак, идеологическим условием этнических чисток является этнический национализм вообще и так называемый «органический национализм» в частности», - писал М. Манн.

Надежда на здоровые силы

Осознавая всю опасность, что нависла над Украиной, здоровые силы, представленные в Верховной Раде «Оппозиционным блоком», зарегистрировали проект закона о защите русского языка, который называется "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка в Украине", автором которого выступил депутат Евгений Балицкий. В комментариях СМИ Балицкий пояснял, что в законопроекте прописаны положения, которые позволят защитить права русскоязычного населения на государственном уровне. Инициативы вроде введения квот на украинском радио рассматриваются как ущемление прав русскоязычных граждан и нарушение статьи 10 Конституции Украины.

Напомним, что в настоящее время в Украине все еще действует закон Кивалова-Колесниченко «Об основах государственной языковой политики», принятый еще 3 июня 2012 года. По документу, русский язык получил статус регионального там, где он является родным для, как минимум, 10% населения. После принятия документа Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Запорожский, Донецкий, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным. 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Но тогдашний и.о.президента, спикер ВР Александр Турчинов отказался подписывать принятый документ. Таким образом, отмена языкового закона не вступила в силу. Летом 2014 года 57 депутатов обратились в Конституционный суд с требованием отменить закон "в связи с несоответствием его положений Конституции Украины". Это обращение КС начал рассматривать только в декабре 2016 года, последнее заседание состоялось 19 января 2017 года, и в этот же день в парламент был внесен провокационный законопроект "О языках".