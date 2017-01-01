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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Санаторий "Хаджибей" продолжит свою работу на благо детей!

Категория: Новости


Санаторий "Хаджибей" продолжит свою работу на благо детей!

Паранормальная реформа медицины, семимильными шагами шествующая по стране, бездушным молохом сметает остатки украинского здравоохранения. На утилизацию обречено все без разбора и медучреждения и профессиональные медики – академики, профессора, доктора с высшим образованием – всех в утиль! Парамедики, раньше они именовались просто санитары – вот наш идеал! Как будет выглядеть парамедицина Украины в недалеком будущем, даже страшно себе представить!

Очередной жертвой бездумной и бездушной «реформы» должен был стать единственный в Украине детский специализированный клинический санаторий «Хаджибей», центр санаторно-курортной реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы. Кабмин безразличный к здоровью и счастью детей  собирался оставить единственный в своём роде, детский специализированный клинический санаторий с отделением матери и ребенка, без средств существования.

Сегодня много детей страдают заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, в том числе и детским церебральным параличом (ДЦП), синдромом Дауна, аутизмом и другими тяжелыми заболеваниями И как важно вовремя пройти курс интенсивного лечения и реабилитации, оздоровиться и своевременно поддержать ослабленный организм ребёнка!

По потенциалу, объему медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации в условиях одного учреждения – санаторий «Хаджибей» один из лучших центров в Украине. Основным принципом, по которому построен курс санаторно-курортной реабилитации в детском специализированном клиническом санатории «Хаджибей», является принцип комплексного подхода. Комплекс реабилитации в санатории состоит из медицинской реабилитации, психолого-педагогической реабилитации, логопедической коррекции и социальной адаптации.

Реабилитационные меры начинаются после обследования ребенка – клинического, санаторного, нейрофизиологического (ЭЭГ, допплерография сосудов головного мозга, ЭХО-ЭГ), УЗ-диагностики, ЭКГ, психологического тестирования и т.п.

Базовая модель комплекса медицинской реабилитации в санатории «Хаджибей» – это грязевые аппликации, водные процедуры (лечебные ванны, душ-массаж, гидрокинезотерапия), ортопедическая коррекция, в том числе этапное гипсование, аппаратное электролечение, блок биомеханической коррекции позвоночника и кинезотерапия, иппотерапия, лечебная гимнастика, массаж, тренировка моторики ног и рук, совершенствование координации.

Комплекс психолого-педагогической реабилитации, разработанный работниками санатория «Хаджибей», предусматривает системные занятия с психологом, логопедом, социальным корректором по программе в соответствии с уровнем психо-речевого развития ребёнка. Занятия проводятся в присутствии и при активном участии родителей!

Ни одно профильное медучреждение в Украине не обладает такими профессиональными врачами, педагогами и специалистами, и таким багажом знаний и опыта, которые у них за плечами!

Санаторий «Хаджибей», является уникальной многопрофильной детской всеукраинской здравницей, для детей с особенными потребностями, детей инвалидов. За свою 60-летнюю историю санаторий принял в своих стенах и оздоровил более 350 тысяч детей. Только за прошедший 2016 год в санатории «Хаджибей» пролечились, оздоровились и отдохнули более 5 тысяч детей.

В современных условиях наблюдается резкое ухудшение здоровья детей. В связи с этим большое значение приобретает работа с детьми в лечебно-профилактических учреждениях, каковым является детский специализированный клинический санаторий «Хаджибей». По сути, санаторий является промежуточным звеном между больницей (обследование и лечение) и учреждением для здоровых детей и подростков!

В детский специализированный клинический санаторий «Хаджибей», поступают на реабилитацию, дети из всех регионов Украины. Санаторий работает круглый год. Принимаются дети в возрасте от 2х до 14 лет. Опытными воспитателями проводятся поездки в город, прогулки в парках, экскурсии, различные игровые и спортивные мероприятия.

Ежегодно в санатории «Хаджибей» проходят лечение множество детишек, и с какой радостью они ждут путевку, чтобы опять очутиться там, где незаметно для самих себя, выздоравливают! Там нет больничных палат и равнодушия персонала.

Санаторий «Хаджибей» своей многолетней работой доказал свою эффективность и острую необходимость. Критическое положение с детской заболеваемостью в Украине требует распространения опыта этого уникального лечебного учреждения в других регионах Украины, а не его уничтожения. А какой еще может быть судьба санатория, переведенного на скудное содержание разоренной неумелым руководством Одесской области? Только постепенное умирание! Ведь санаторий «Хаджибей» одно из немногих мест в нашей стране, где оказывают помощь бесплатно!

Долго боролись за жизнь санатория «Хаджибей» трудовой коллектив, многочисленные родители, прошедших успешную реабилитацию маленьких пациентов, общественные активисты, депутаты разных уровней – все безуспешно!

 Только вмешательство народного депутата Украины Сергея Кивалова помогло остановить грядущую катастрофу! Использовав все свое влияние и бесспорный авторитет, Сергей Васильевич обратился с Депутатским запросом Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием сохранить государственное финансирования уникального медучреждения и оставить его в ведении Министерства здравоохранения Украины.

Настоящим подарком для Сергея Кивалова было благодарственное письмо и поздравление с Рождеством Христовым от главы совета трудового коллектива санатория «Хаджибей» Заслуженного врача Украины, лауреата Государственной премии Украины, кандидата медицинских наук Валентина Пруса. В письме сообщалось, что вопрос  государственного финансирования в 2017 году решен положительно, и дети, как и ранее, будут получать квалифицированную помощь!

 

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Санаторий "Хаджибей" продолжит свою работу на благо детей!
Санаторий "Хаджибей" продолжит свою работу на благо детей!
Санаторий "Хаджибей" продолжит свою работу на благо детей!
Санаторий "Хаджибей" продолжит свою работу на благо детей!
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