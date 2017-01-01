Санаторий "Хаджибей" продолжит свою работу на благо детей!

Паранормальная реформа медицины, семимильными шагами шествующая по стране, бездушным молохом сметает остатки украинского здравоохранения. На утилизацию обречено все без разбора и медучреждения и профессиональные медики – академики, профессора, доктора с высшим образованием – всех в утиль! Парамедики, раньше они именовались просто санитары – вот наш идеал! Как будет выглядеть парамедицина Украины в недалеком будущем, даже страшно себе представить!

Очередной жертвой бездумной и бездушной «реформы» должен был стать единственный в Украине детский специализированный клинический санаторий «Хаджибей», центр санаторно-курортной реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы. Кабмин безразличный к здоровью и счастью детей собирался оставить единственный в своём роде, детский специализированный клинический санаторий с отделением матери и ребенка, без средств существования.

Сегодня много детей страдают заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, в том числе и детским церебральным параличом (ДЦП), синдромом Дауна, аутизмом и другими тяжелыми заболеваниями И как важно вовремя пройти курс интенсивного лечения и реабилитации, оздоровиться и своевременно поддержать ослабленный организм ребёнка!

По потенциалу, объему медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации в условиях одного учреждения – санаторий «Хаджибей» один из лучших центров в Украине. Основным принципом, по которому построен курс санаторно-курортной реабилитации в детском специализированном клиническом санатории «Хаджибей», является принцип комплексного подхода. Комплекс реабилитации в санатории состоит из медицинской реабилитации, психолого-педагогической реабилитации, логопедической коррекции и социальной адаптации.

Реабилитационные меры начинаются после обследования ребенка – клинического, санаторного, нейрофизиологического (ЭЭГ, допплерография сосудов головного мозга, ЭХО-ЭГ), УЗ-диагностики, ЭКГ, психологического тестирования и т.п.

Базовая модель комплекса медицинской реабилитации в санатории «Хаджибей» – это грязевые аппликации, водные процедуры (лечебные ванны, душ-массаж, гидрокинезотерапия), ортопедическая коррекция, в том числе этапное гипсование, аппаратное электролечение, блок биомеханической коррекции позвоночника и кинезотерапия, иппотерапия, лечебная гимнастика, массаж, тренировка моторики ног и рук, совершенствование координации.

Комплекс психолого-педагогической реабилитации, разработанный работниками санатория «Хаджибей», предусматривает системные занятия с психологом, логопедом, социальным корректором по программе в соответствии с уровнем психо-речевого развития ребёнка. Занятия проводятся в присутствии и при активном участии родителей!

Ни одно профильное медучреждение в Украине не обладает такими профессиональными врачами, педагогами и специалистами, и таким багажом знаний и опыта, которые у них за плечами!

Санаторий «Хаджибей», является уникальной многопрофильной детской всеукраинской здравницей, для детей с особенными потребностями, детей инвалидов. За свою 60-летнюю историю санаторий принял в своих стенах и оздоровил более 350 тысяч детей. Только за прошедший 2016 год в санатории «Хаджибей» пролечились, оздоровились и отдохнули более 5 тысяч детей.

В современных условиях наблюдается резкое ухудшение здоровья детей. В связи с этим большое значение приобретает работа с детьми в лечебно-профилактических учреждениях, каковым является детский специализированный клинический санаторий «Хаджибей». По сути, санаторий является промежуточным звеном между больницей (обследование и лечение) и учреждением для здоровых детей и подростков!

В детский специализированный клинический санаторий «Хаджибей», поступают на реабилитацию, дети из всех регионов Украины. Санаторий работает круглый год. Принимаются дети в возрасте от 2х до 14 лет. Опытными воспитателями проводятся поездки в город, прогулки в парках, экскурсии, различные игровые и спортивные мероприятия.

Ежегодно в санатории «Хаджибей» проходят лечение множество детишек, и с какой радостью они ждут путевку, чтобы опять очутиться там, где незаметно для самих себя, выздоравливают! Там нет больничных палат и равнодушия персонала.

Санаторий «Хаджибей» своей многолетней работой доказал свою эффективность и острую необходимость. Критическое положение с детской заболеваемостью в Украине требует распространения опыта этого уникального лечебного учреждения в других регионах Украины, а не его уничтожения. А какой еще может быть судьба санатория, переведенного на скудное содержание разоренной неумелым руководством Одесской области? Только постепенное умирание! Ведь санаторий «Хаджибей» одно из немногих мест в нашей стране, где оказывают помощь бесплатно!

Долго боролись за жизнь санатория «Хаджибей» трудовой коллектив, многочисленные родители, прошедших успешную реабилитацию маленьких пациентов, общественные активисты, депутаты разных уровней – все безуспешно!

Только вмешательство народного депутата Украины Сергея Кивалова помогло остановить грядущую катастрофу! Использовав все свое влияние и бесспорный авторитет, Сергей Васильевич обратился с Депутатским запросом Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием сохранить государственное финансирования уникального медучреждения и оставить его в ведении Министерства здравоохранения Украины.

Настоящим подарком для Сергея Кивалова было благодарственное письмо и поздравление с Рождеством Христовым от главы совета трудового коллектива санатория «Хаджибей» Заслуженного врача Украины, лауреата Государственной премии Украины, кандидата медицинских наук Валентина Пруса. В письме сообщалось, что вопрос государственного финансирования в 2017 году решен положительно, и дети, как и ранее, будут получать квалифицированную помощь!