Для решения проблемы по прекращению движения тяжелых грузовиков в порт через Пересыпь пришлось выходить на правительственный уровень

Об этом рассказал сегодня на заседании исполкома городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, ранее для этого город предоставил территорию под строительство эстакады, которая ведет в порт сразу от полей фильтрации.

Однако, как выяснилось, это не решило проблемы, и водители грузовиков продолжают ездить через Пересыпь. Как выяснилось, это они делают из экономии, поскольку проезд через евротерминал на эстакаде обходится в 600 гривен, что более, чем вдвое превышает штраф за проезд плод запрещающие знаки на Пересыпи. А то, что это делает невозможной жизнь людей в прилегающих домах, водители в расчет не берут.

Однако, как выяснилось, это не единственная проблема , поскольку люди, проживающие в домах вдоль трассы « Хаджибей-1» так же выступают категорически против движения грузовиков, ир для того, чтобы обеспечить их попадание на эстакаду сразу с Объездной дороги необходимо построить трассу «Хаджибей-2»- рассказал мэр.

Впрочем, по его словам, речь идет всего о трех километрах дороги, на строительство которой понадобиться около 180 миллионов гривен. Он рассказал, что уже разговаривал на эту тему с новым руководством Администрации Морских портов Украины и уже на завтра назначена новая предметная встреча. Геннадий Труханов заверил , что

«…имеются основания для оптимистических ожиданий в решении вопроса».

Впрочем, это не избавит водителей от необходимости платить за проезд через евротерминал. Однако, по к убеждению мэра, это общепринятые правила, действующие в Европе повсеместно.

«Нужно понимать, что на строительство инфраструктуры проводится на привлеченные средства и за то, чтобы ею пользоваться, приходится платить. Так происходит в развитых странах повсеместно и все это понимают!»

- подчеркнул Геннадий Труханов.