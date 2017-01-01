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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В нынешнем году одесские коммунальщики намерены заменить и отремонтировать 374 пассажирских лифта

Категория: Новости


В нынешнем году одесские коммунальщики намерены заменить и отремонтировать 374 пассажирских лифта

Об этом рассказал журналистам первый заместитель городского головы Анатолий Орловский. Причем, по его словам, из них 300 будут заменены и 74 отремонтированы.

Чиновник объяснил, что после замены лифт может работать без капремонта до 25 лет, а после реконструкции - не более 12-15 лет. На эти цели предполагается направить 200 миллионов гривен.

Отметим, что, этим программа по реконструкции и замене лифтов в нынешнем году кардинально отличается от прошлогодней, потому что в минувшем году было заменено только 80 подъемников, а 260 реконструировано.

Напомним, что программа по реконструкции и замене пассажирских лифтов в одессе рассчитана до 2020 года.



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