В нынешнем году одесские коммунальщики намерены заменить и отремонтировать 374 пассажирских лифта

Об этом рассказал журналистам первый заместитель городского головы Анатолий Орловский. Причем, по его словам, из них 300 будут заменены и 74 отремонтированы.

Чиновник объяснил, что после замены лифт может работать без капремонта до 25 лет, а после реконструкции - не более 12-15 лет. На эти цели предполагается направить 200 миллионов гривен.

Отметим, что, этим программа по реконструкции и замене лифтов в нынешнем году кардинально отличается от прошлогодней, потому что в минувшем году было заменено только 80 подъемников, а 260 реконструировано .

Напомним, что программа по реконструкции и замене пассажирских лифтов в одессе рассчитана до 2020 года.