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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одессе благоустроят площадь Деревянко и улицу Филатова

Категория: Новости

В Одессе благоустроят площадь Деревянко и улицу Филатова

На состоявшемся сегодня заседании исполнительного комитета Одесского городского совета утверждены две комплексные схемы временных сооружений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, расположенных в границах: ул. С. Рихтера (ранее ул. Щорса), площади им Б. Деревянко, ул. Радостной, ул. Гастелло и в границах: пл. им. Бориса Деревянко, ул. Академика Филатова, пл. Толбухина, а также по ул. Маршала Малиновского.
Использование утвержденных схем даст возможность упорядочить систему торговли и размещение торговых объектов, ликвидировать стихийную торговлю, сохранить зелёные зоны и восстановить пешеходно-транспортное движение.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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