В Одессе благоустроят площадь Деревянко и улицу Филатова

На состоявшемся сегодня заседании исполнительного комитета Одесского городского совета утверждены две комплексные схемы временных сооружений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, расположенных в границах: ул. С. Рихтера (ранее ул. Щорса), площади им Б. Деревянко, ул. Радостной, ул. Гастелло и в границах: пл. им. Бориса Деревянко, ул. Академика Филатова, пл. Толбухина, а также по ул. Маршала Малиновского.

Использование утвержденных схем даст возможность упорядочить систему торговли и размещение торговых объектов, ликвидировать стихийную торговлю, сохранить зелёные зоны и восстановить пешеходно-транспортное движение.