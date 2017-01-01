Оппозиционный блок требует от власти выполнить сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ о соблюдении прав оппозиции

Оппозиционный блок требует от власти выполнить сегодняшнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая призывает Украину соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, дать возможность оппозиции выполнять свою роль в полном объеме, имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в закон о люстрации.

«Мы солидарны с позицией ПАСЕ о недопустимости коллективного применения люстрации, распространения ее на выборные должности и использования для борьбы с оппонентами.

Оппозиционный блок поддерживает требования ПАСЕ обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане и в Одессе. Мы разделяем обеспокоенность ассамблеи языковыми законопроектами украинской власти, направленными на сужение существующих прав национальных меньшинств, ее требования учитывать в процессе проведения децентрализации этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов.

Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии украинским парламентом – неизменное требование всех европейских структур в течение последних полутора лет. В октябре прошлого года ПАСЕ в своей резолюции также призвала украинскую власть рассмотреть рекомендации Венецианской комиссии и внести соответствующие правки в закон о люстрации.

Это требование не было выполнено. Вопрос о люстрации даже не ставился в повестку дня Верховной Рады. Закон «Об очищении власти» стал для нынешнего руководства Украины удобным инструментом для борьбы с оппонентами, и потому парламент игнорирует требования европейских структур.

В своей резолюции ПАСЕ выразила обеспокоенность ущемлениями оппозиции и проблемами с соблюдением прав человека в Украине из-за закона о люстрации. Она настоятельно призывает Верховную Раду безотлагательно принять поправки к этому закону, которые были подготовлены в сотрудничестве с Венецианской комиссией.

Резолюция ПАСЕ поддерживает все рекомендации, содержащиеся в итоговом заключении Венецианской комиссии. Речь идет о недопустимости коллективного применения люстрации, распространения ее на выборные должности и использования для расправы над политическими оппонентами. Также ПАСЕ потребовала от украинской власти соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм и провести полное расследование преступлений, совершенных на Майдане и в Одессе в 2014 году.

Оппозиционный блок требует поставить вопрос об изменении законов о люстрации в повестку дня первой сессионной недели февраля. Мы также требуем от власти выполнить все пункты резолюции ПАСЕ, включая полное и объективное расследование расстрелов на Майдане и «Одесской Хатыни», не допустить принятия языковых законопроектов, раскалывающих общество. Власть, заявляющая о неизменности курса на евроинтеграцию, не имеет права игнорировать требования Евросоюза», - говорится в заявлении Оппоблока.