В Одессу прибыли пять новых троллейбусов, специально построенных по заказу горсовета в Луцке

Об этом рассказал нашему корреспонденту директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман.

Все машины окрашены в красно-желто-белые цвета одесского флага. Первые три машины выйдут на городские маршруты уже сегодня. Они будут работать на наиболее востребованных маршрутах № 7,9,10.

Все троллейбусы оснащены кондиционером в кабине водителя, системой Wi-Fi, а так же системой видеонаблюдения. Стоимость каждого такого троллейбуса составляет около 5,3 миллионов гривен.

Напомним, что первые пять таких троллейбусов поступили в Одессу еще летом пришлого года.

Всего после подписания договора с ЕБРР планируется закупить еще сорок пять таких троллейбусов, что позволит обновить большую часть тролейбусного парка города. В котором до сих пор работают машины 80-х годов выпуска.