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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Мужчина, обвиняемый в поджоге собственного дома, взят под стражу

Категория: Новости / Происшествия


Мужчина, обвиняемый в поджоге собственного дома, взят под стражу

27 января аппеляционный суд по обращению Котовской прокуратуры пересмотрел решение Красноокнянского районного суда, который оставил под домашним арестом мужчину, подозреваемому в поджоге собственного дома, в результате которого погибли два человека.

Напомним, что в ночь на 14 января в селе Федосеевка Красноокнянского района после ссоры с женой мужчина вылило на пол в доме около 3 литров бензина. Впоследствии произошло возгорание, в результате которого его 25-летняя жена и двое детей 6-ти и 4-х лет получили сильные ожоги.

Через две недели, несмотря на все усилия врачей, жена и 6-тилетний ребенок от полученных ожогов скончались. 4-х летняя девочка проходит курс лечения в Одесском ожоговом центре.

Добавим, что по имеющейся информации, в настоящее время подсудимый подозревается в совершении преступления по статье 115 часть 2 УК Украины ( покушение на умышленное убийство).



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