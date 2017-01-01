Разгул бандитизма: Под Одессой разгромили детскую амбулаторию и храм

В селе Новая Долина Овидиопольского района неизвестные в масках разгромили и подожгли детскую амбулаторию и храм. Об этом сообщает местное издание «Надднестрянская правда».

Нападавшие практически полностью уничтожили амбулаторию общей практики семейной медицины, а также значительно повредили Свято-Преображенский храм Одесской и Измаильской епархии УПЦ МП.

Злоумышленники разбили всё медицинское оборудование и уничтожили около 700 детских медкарточек. Кроме того, специалисты установили десять мест поджога помещения.

Амбулатория обслуживала жилищные кооперативы «Лебедь», «Дорожник», «Меркурий», «Весна», «Ореховая роща», «Буревестник», «Волна», а также жилой комплекс «Озерки».

В Свято-Преображенском храме также много уничтоженного имущества. По словам его настоятеля отца Александра, это уже не первое нападение на храм. Перед этим нападением ему поступали неоднократные звонки от неизвестных с предложением «взять здание храма под охрану», но он отказывался.

Сотрудники Овидиопольского отдела полиции открыли уголовное производство по данному факту. Ведётся следствие.