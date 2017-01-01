Тимошенко: Такого масштаба коррупции Украина ещё не видела

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , расстроенная тем, что судебное дело по иску к Премьер-министру Гройсману относительно повышения тарифов никак не решается, написала в своём Facebook о тотальной коррупции в стране.

«Такого масштаба коррупции Украина ещё не видела», - считает Тимошенко.

Тимошенко обвинила чиновников в отмывании денег, предназначенных для ВСУ.

«Во время войны отмываются деньги, которые направляются на армию, а у тех, кто воюет и защищает наши границы, забирают последнее», - сделала откровенное заявление экс-премьер-министр Украины.

Также Тимошенко уверена, что война не закончится никогда, пока на ней зарабатывают миллиарды.