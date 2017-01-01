МВФ требует нового повышения на ЖКХ-тарифы

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич утверждает, что по требованию МВФ в Украине скоро снова увеличатся тарифы на коммунальные услуги.

Об этом пишет Politeka в своей статье «Как счета за отопление превратили тепло в «золото».

«К сожалению, созданы все предпосылки, чтобы тарифы увеличивались. Западные кредиторы требуют от правительства, и это уже прописано в меморандуме с МВФ, пересматривать цену на газ для населения и теплокоммунэнерго, если стоимость импортного газа растет более чем на 10%. Фактически это уже произошло. Для промышленных потребителей с 1 февраля текущего года «Нафтогаз» повысил тариф на 22%»,

— сказал эксперт.

Марунич считает, что украинская власть не сможет противостоять требованиям МВФ.

«Правительство существенно сопротивляться этому введению не сможет, потому что МВФ – головная организация в Украине. Что они пишут, то украинская власть и выполняет. Поэтому, вероятно, украинцам стоит ожидать повышения тарифов на газ, что неизбежно повлечет за собой повышение тарифов на тепловую энергию и горячую воду. Вопрос только когда это произойдет и на сколько»,

— добавил экспер