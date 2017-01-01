 
Информация к новости
  • Просмотров: 24
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Сегодня Украина отмечает юбилей государственного флага

Категория: Новости / Политика

Сегодня Украина отмечает юбилей государственного флага

В этот день, 25 лет назад, Верховная Рада приняла Закон "О Государственном флаге Украины" и официально утвердила сине-жёлтый стяг Государственным флагом Украины. Наш флаг окружен многовековой славой, он венчал большие победы, важнейшие события в жизни государства. Это один из символов борьбы народа за независимость.

"Поздравляю всех украинцев с этим важным событием и искренне желаю, чтобы ваша жизнь всегда была яркой, как цвета нашего Государственного флага: синей и мирной, как небо, и желто-золотистой, как пшеничные поля Украины! Доброго здоровья, благополучия и счастья каждой семье!"
 - отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 