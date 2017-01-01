Леонид Штекель: Проект «Закона о языке» – презрение и ложь в отношении русскоязычных граждан Украины

Известный одесский журналист и общественный деятель, активный участник Одесского евромайдана Леонид Штекель опубликовал несколько гневных материалов по поводу попытки некоторых народных избранников провести через Верховную Раду новый закон «О языке», который бы отменил действующий в настоящее время закон «Об основах языковой политики», более известного, как «Закон Кивалова-Колесниченко».

По убеждению Леонида Штекеля, нельзя бороться с последствиями дискриминации новой волной дискриминации, теперь уже в отношении русскоязычного населения Украины.

«Участвуя в программе «Прожектор» на Седьмом канале, посвященной проектам законов о языке, я с горечью убедился в том, что мои «украиномовни» коллеги не хотят видеть дискриминационный характер этих проектов закона. Нет никаких сомнений в том, что украинский язык, и прежде всего, украинская культура, очень сильно пострадали и в годы Российской империи, когда после начала Польского восстания репрессии обрушились и на украинский язык, и в годы большевизма, когда любое слово, не одобряющее партийную империю, было признано враждебным и выжигалось огнем.

Однако можно ли бороться с последствиями дискриминации и преследований новыми дискриминациями?

На мой взгляд, сторонники этих проектов упорно стараются переломать мировой опыт в этой сфере, абсолютно игнорируя исторические реалии. На мой взгляд, в культурной сфере Украина гораздо ближе к Бельгии и Швейцарии, чем к Франции и Германии. Но это – долгий и непростой разговор. А сейчас я хочу коснуться другой проблемы.

В ходе диспута в программе «Прожектор» несколько раз звучали слова, что проект закона о языке, который был подан более чем тридцатью депутатами Верховной Рады, был разработан общественными активистами и выражает собой позицию украинского гражданского общества. Мол, это не чиновники, не политики предлагают, а обычные гражданские активисты. И вот, в связи с этим, у меня возникает очень странный вопрос: а почему никто из этих общественных активистов, политиков, не пришел к другим общественным активистам, простым гражданам, для которых русский язык является основным, и не объяснил свою позицию? Почему ни один народный депутат, который борется за принятие государственного регулирования в языковой сфере, не встречался с людьми, не объяснял свою позицию? Даже на диспут на канале никто из политических и общественных деятелей и не думал приезжать.

Возникает вопрос. Политики, которые принимают законы, определяющие жизнь людей в регионах с преимущественно русскоязычными гражданами, даже не пробуют объяснить этим самым гражданам свою позицию. Просто копия действий большевиков по отношению к «лишенцам».

И после этого кто-то посмеет сказать, что наши депутаты не считают русскоязычных граждан Украины гражданами второго сорта?

Можно ли назвать страну демократической при таком отношении депутатов парламента, политиков и общественных деятелей к гражданам страны? На мой взгляд – однозначно нет!

Конечно, истинной трагедией нашей страны является то, что у нас нет секторальных политических партий патриотически настроенных, русскоязычных граждан. Есть граждане, но нет партий. В 2014 году этот вопрос уже неоднократно вставал. Тогда даже львовские политики говорили о необходимости внятной и разумной политики Украины в этой сфере. Но этого не произошло. Сейчас даже многое из того, что звучало в 2014, кажется невозможным. И вовсе не из-за войны на Востоке. Просто патриотические русскоязычные граждане позволили обращаться собой как с пустым местом. Всеукраинские партии ими вообще не интересуются. А своей партии у них нет. Впрочем, чего греха таить, с такими проектами законов можно быть уверенным, что следующие выборы в стране будут с тотальными фальсификациями, в духе Януковича. Атмосфера для этого уже есть.

Очень трудно оценить реальные последствия принятия этого закона. Но то, что никакого развития украинской культуры он не даст – лично для меня сомнений нет. Весь опыт большевизма перед глазами. Нет также никакого сомнения, лично для меня, что этот закон уничтожает дух «гидности» Майдана – не бывает «гидности» по приказу и инструкции.

Одно ясно совершенно точно: в стране стремительно вырастет «утечка умов». А наш «застой» будет все цвести и пахнуть», - отметил Леонид Штекаль.

«В следующем своем материале он попытался указать на отдельные, дискриминационные моменты нового законопроекта. Когда я дал прочитать свою статью о лжи и презрении авторов законопроекта к русскоязычным гражданам Украины, то мне предложили привести примеры цитат из этого закона. Чтобы это были не «эмоции», а «факты».

Цитаты из проекта закона о языке

Я не считаю, что приведенные в моей короткой статье доводы являются чисто эмоциональными, но готов привести ряд цитат из этих законов.

Я буду говорить лишь об одном законе, который, по словам его авторов, был разработан «экспертами» – общественными активистами и внесен в Раду 33 депутатами различных фракций. Для оценки этого закона мы обратимся не к самому тексту закону, а к сопутствующему документу:

Итак. Нам говорят, что данный закон касается только чиновников. Это – неправда. Закон, разумеется, касается и чиновников, депутатов, судий, нотариусов и т.д, но на них он не останавливается. Фактически проект закона распространяется на все сферы жизнедеятельности гражданина. Он предусматривает, в частности, внесение в Кодекс об административных нарушениях следующего пункта:



«Порушення вимог Закону України «Про державну мову» щодо застосування державної мови у сфері освіти, науки, культури, книговидання, електронних інформаційних систем, інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної документації, реклами, охорони здоров’я, юридичних послуг, спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту

– тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог Закону України «Про державну мову» щодо застосування державної мови друкованими засобами масової інформації – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог Закону України «Про державну мову» щодо застосування державної мови щодо надання інформації про товари та послуги суб'єктами господарювання усіх форм власності

– тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інші порушення Закону України «Про державну мову» щодо порядку застосування державної мови, не визначені в частинах першій-п’ятій цієї статті, крім порушення порядку застосування державної мови телерадіоорганізаціями,

– тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа зазначених у частинах першій, другій, третій, четвертій, п’ятій або шостій цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,

– тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю».



Проект закона о языке вносит изменения не только в Кодекс об административных правонарушениях.

В Закон України «Про захист прав споживачів» – маркировка товаров только на украинском языке, в Закон України «Про освіту» – образование только на украинском языке. Правда, сказано про национальные меньшинства, но в данном случае стоит отсылка к некоему закону о национальных меньшинствах, который когда-нибудь будет разработан и принят, но пока – его не существует. Закон України «Про Збройні Сили України», Закон Україны «Про інформацію» – только украинский язык.

Конечно, государственный язык в Украине – украинский, но в реальности многие военные говорят на русском – это хорошо видно, кстати, и в многочисленных интервью с фронта. Значит, и за это будут наказывать?

Далее. Печатные СМИ в Украине в проекте закона – исключительно на украинском языке:

«Видання друкованих засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, здійснюється державною мовою».

Аналогично с телевидением и радиовещанием – исключительно на украинском языке.

Хотелось бы отметить, что только недавно был введен закон о языковом квотировании вещания. Я категорически выступал против этого закона, так как считаю, что система квотирования чиновниками вещания фактически ведет к цензуре и убивает свободу в СМИ. Но авторам-общественникам, видимо, показалось мало вводить квоты, они решили полностью запретить русский язык в СМИ.

Замечу, что меня крайне настораживает, во-первых, появление фигуры «Уповноважений із захисту державної мови», а, во-вторых, введение уголовной ответственности за «публічне приниження чи зневажання державної мови».

Отмечу еще только один момент – преамбулу проекта Закона 5670. Я еще не встречал в украинской законодательстве столь откровенной лжи. В преамбуле идет ссылка на референдум 1991 года (на референдуме ни слова не было сказано об украинском языке, в Одессе, кстати, агитация за независимость Народным Рухом велась почти исключительно на русском языке), речь о Конституции (где говорится, что русский язык – язык общения, кроме того, в Конституции нет даже намека на принудительное использование украинского языка), на решение Веницианской комиссии, якобы подтверждающей подобные действия (заметим, что проект закона о языке прямо противоречит Европейской конвенции о региональных языках, и никак не мог быть поддержан Венецианской комиссией). Фактически речь идет о подтасовке и лжи.

Мне, кажется, приведено достаточно фактов об этом проекте закона? Причем повторяю, это – лучший проект. Два остальных – еще хуже.

Я, конечно, не юрист, и могу неправильно понять те или иные юридические термины. Но желающие могут сами все это прочитать. Я именно так понял приведенные проекты документов», - подчеркнул Леонид Штекель.