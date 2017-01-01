Порт "Черноморск" лихорадит

В основе конфликтной ситуации (рейдерской атаки), начавшейся в порту «Черноморск» 25 января - неправомерные действия Ильичевского филиала ГП «АМПУ», уверены в руководстве ГП «МТП «Черноморск».

Как рассказали в пресс-службе порта, формальным поводом к конфликту стала постановка к причалу №19 судна «RAEDA», осуществленная по распоряжению ИФ АМПУ. Причал №19 предназначен для приема других судов. Погрузку сахара в биг-бэгах на борт осуществляла компания «Транс-Сервис», хранящая данный груз на арендуемом у порта складе №8 и складе частной компании «Миллениум 2003». Для перевозки груза по территории порта «Транс-Сервис» наняла автотранспорт частной компании, не имеющей с портом договора на право пользования его инфраструктурой. И вообще оставшейся инкогнито. Перевозчик не согласовал схемы движения по порту, не предоставил данных о техническом состоянии своих машин. Это обстоятельство чревато возникновением аварийных ситуаций. Большегрузные машины с биг-бэгами разрушают покрытие внутренних и подъездных дорог к причалам, деформируют железнодорожные переезды.

В 2014 году порт заключил с компанией «Транс-Сервис» договор на паевое участие в развитии инфраструктуры. Это дало право «Транс-Сервису» использовать территорию порта. Однако «Транс-Сервис» данный договор не исполняет. С мая 2014 года компания вообще отказалась платить за получаемые от порта услуги! Отказ предпринят в одностороннем порядке и мотивирован собственными коммерческими интересами. Но, тем не менее, ООО «Транс-Сервис» продолжает пользоваться территорией порта.

Со стороны коллектива ГП «МТП «Черноморск» была попытка воспрепятствовать самовольным действиям недобросовестной компании. Последняя, отказываясь осуществлять свои договорные обязательства по платежам и нанимая сторонних перевозчиков, ущемляет экономические интересы режимного государственного предприятия и способствует вытеснению его с рынка частной компанией. Порту целенаправленно наносится ущерб.

Более того, ИФ АМПУ перекрыло доступ транспортным средствам порта для въезда на территорию порта. Однако дало разрешение на въезд сторонней компании-перевозчику и взимает за это плату в свою пользу.

События, произошедшие 25 и 26 января с подачи ИФ АМПУ, приобрели характер рейдерской атаки. По личному распоряжению начальника ИФ АМПУ Геннадия Скворцова был безосновательно запрещен въезд в порт водителям тягачей «Вольво» с автобазы порта «Черноморск». Машины даже не допустили к заправке, оставив без топлива. Утром 27 января водители были поставлены перед фактом: ни один из тягачей не смог проехать к своим рабочим местам. О своем решении заблокировать пропуск портовиков на предприятие ИФ АМПУ никого не уведомил. Как следствие штатный персонал госпредприятия был лишен возможности выполнять свою работу по обслуживанию стивидорных компаний. Тем самым ИФ АМПУ искусственно создал ситуацию, способную повлечь штрафные санкции за невыполнение своих обязательств. ГП «МТП «Черноморск» поставлен в положение, когда он несет непредвиденные финансовые убытки.

В ночь с 25 на 26 января лица, представляющие сторону компании «Транс-Сервис» и компании «Миллениум 2003», самовольно применив силовые методы, повредили транспорт госпредприятия «Черноморск», нанеся ему имущественный ущерб.

В ночь на 27 января по распоряжению начальника ИФ АМПУ Геннадия Скворцова на причалах №19, 21 и 29 отключили от электропитания портальные краны. И выполнение производственных функций на этих причалах стало невозможным.

Блокирование деятельности ГП «МТП «Черноморск» путем недозволенных методов воздействия со стороны ИФ АМПУ, которое самовольно превышает свои властные полномочия, а также дает возможность «Транс-Сервису» привлекать государственную службу охраны, которая заведомо сориентирована на поддержку частной компании, портовики расценивают как рейдерскую атаку на порт.

Пока длится конфликт, инсценированный частными компаниями в союзе с ИФ АМПУ, происходит утечка государственных денег в чужой карман. Трудовой коллектив порта возмущен подобным отношением к госимуществу. Настораживает портовиков и то, что Администрация морских портов не выполняет своих основных функций по проведению дноуглубительных работ и модернизации причалов. И тем самым подрывает возможности привлечения инвесторов. Ситуация продолжается…