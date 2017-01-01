Одессу облюбовали «воры в законе»

За последние несколько месяцев в Одессе были замечены уже пять «воров в законе».
Об этом со ссылкой на бывший советник руководителя Национальной полиции в Одесской области Владислава Cердюкасообщает ИА Одесса. net.ua.
Что стало причиной их приезда в морскую столицу Украины - передел сфер влияния или коронование какого-то нового «законника», пока непонятно.
Напомним, что именно борьбу с «ворами в законе» у себя на родине считал одним из своих главных успехов бывший губернатор Одесской области и одновременно бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Именно по его настоянию в грузинский уголовном кодекс была введена новая беспрецедентная статья, предусматривающа
Это вызвало возмущение во многих демократических институтах, поскольку прямо нарушает одно из правил демократии, согласно которому наказание может быть лишь следствием преступного или противоправного деяния. А само по себе признание собственного статуса к ним никак не относится.