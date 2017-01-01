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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Одессу облюбовали «воры в законе»

Категория: Новости / Происшествия


Одессу облюбовали «воры в законе»

За последние несколько месяцев в Одессе были замечены уже пять «воров в законе».

Об этом со ссылкой на бывший советник руководителя Национальной полиции в Одесской области Владислава Cердюкасообщает ИА Одесса. net.ua.

Что стало причиной их приезда в морскую столицу Украины - передел сфер влияния или коронование какого-то нового «законника», пока непонятно.

Напомним, что именно борьбу с «ворами в законе» у себя на родине считал одним из своих главных успехов бывший губернатор Одесской области и одновременно бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Именно по его настоянию в грузинский уголовном кодекс была введена новая беспрецедентная статья, предусматривающая до пяти лет лишения свободы только за признание себя «вором в законе».

Это вызвало возмущение во многих демократических институтах, поскольку прямо нарушает одно из правил демократии, согласно которому наказание может быть лишь следствием преступного или противоправного деяния. А само по себе признание собственного статуса к ним никак не относится.



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