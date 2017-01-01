За время «работы» прежнего руководства областной администрации были утеряны тысячи документов

Об этом стало известно сегодня в ходе аппаратного совещания. По информации начальника управления деловодства и контроля Светланы Шведенко, наиболее острая ситуация с этим отмечена в управлении здравоохранения и социальной защиты.

Губернатор Максим Степанов счел ситуацию с хранением и работой с документацией в структурных подразделениях недопустимой и возмутительной.

Тем более, что многие из утерянных документов - это обращения граждан, касающиеся, в том числе выделения материальной помощи и оформления социальных льгот. Он дал распоряжение уже до пятницы предоставить ему данные об утерянных документах по каждому структурному подразделению с указанием причин утери и мер, которые предпринимаются по их поиску.

Ситуацию, усложняет еще и тот факт, что, по словам губернатора, сейчас уже непонятно, какие из обращений сохранили актуальность, а какие не. Поэтому он обратился к жителям региона, которые не получили ответов на свои обращения в случае сохранения их актуальности направить обращения повторно и гарантировал, что они будут рассмотрены в приоритетном порядке.