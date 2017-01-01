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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Конкурс на замещение должностей заместителей губернатора будут объявлен уже сегодня-завтра

Категория: Новости / Политика


Конкурс на замещение должностей заместителей губернатора будут объявлен уже сегодня-завтра

Такое обещание дал в ходе встречи с журналистами губернатор Одесской области Максим Степанов. По его словам, до этого необходимо было подготовить проект реконструкции структуры областной администрации и распределить круг обязанностей заместителей. Эти задачи уже в основном выполнены и теперь можно объявлять конкурс.

Максим Степанов объясни, что сам заинтересован сделать это как можно быстрее, поскольку в одиночку управлять таким регионом очень сложно.

Напомним, что на сегодняшний день обязанности первого заместителя главы обладминистрации исполняет руководитель финансового департамента Марина Зинченко. Других заместителей у Максима Степанова пока нет.

Конкретное число будущих вице-губернаторов он пока не сообщил. Отметим, что, поскольку утверждение заместителей губернаторов входит в прерогативу Администрации Президента, когда они смогут официально вступить в долженности, пока трудно сказать даже приблизительно. Впрочем, до официального утверждения победители конкурса могут работать в ранге исполняющих обязанности.

Добавим, что Максим Степанов особо отметил, что необходимо набирать как руководящий состав, так и работников структурных подразделений областной администрации, поскольку сейчас, после проведенных прежним руководителем области сокращений и слияний 

«…руководить практически некем!»



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