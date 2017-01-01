Конкурс на замещение должностей заместителей губернатора будут объявлен уже сегодня-завтра

Такое обещание дал в ходе встречи с журналистами губернатор Одесской области Максим Степанов. По его словам, до этого необходимо было подготовить проект реконструкции структуры областной администрации и распределить круг обязанностей заместителей. Эти задачи уже в основном выполнены и теперь можно объявлять конкурс.
Максим Степанов объясни, что сам заинтересован сделать это как можно быстрее, поскольку в одиночку управлять таким регионом очень сложно.
Напомним, что на сегодняшний день обязанности первого заместителя главы обладминистрации исполняет руководитель финансового департамента Марина Зинченко. Других заместителей у Максима Степанова пока нет.
Конкретное число будущих вице-губернаторо
Добавим, что Максим Степанов особо отметил, что необходимо набирать как руководящий состав, так и работников структурных подразделений областной администрации, поскольку сейчас, после проведенных прежним руководителем области сокращений и слияний