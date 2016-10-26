Для строительства новой взлетки в одесском аэропорту необходимо вернуть в коммунальную собственность пять земельных участков

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии городской голова Геннадий Труханов. По его словам, прежнее руководство города умудрилось продать несколько участков земли в непосредственной зоне безопасности полетов. И теперь их придется выкупать.

Правда, время на это, судя по всему, есть, так как вопрос о выделении госфинансировани я строительства полосы еще не решен. Напомним, что в ходе пребывания в Одессе Президент Украины Петр Порошенко предложил создать для этого специальный фонд, который сможет получить не государственное финансирование, а государственное кредитование.

"И с каждой посадкой и взлетом самолетов можно буде рассчитываться по кредиту",

- отметил Президент.

Что же касается нового пассажирского терминала, то он, по всей вероятности, вступит в полноценную эксплуатацию весной, поскольку городские власти настаивают на том, чтобы было готово не только здание, но и отработана работа всех его служб, включая багажное отделение.