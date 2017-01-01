В Черноморском порту нашли крупную партию контрабанды (фото)

Впункте пропуска «Ильичевск-паромная переправа» общей межведомственной группой в составе военнослужащие Госпогранслужбы, сотрудников Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Южной таможни и представителей СБУ было выявлено грузовой автомобиль с тайником, заполненным табачными изделиями.

Автомобиль под управлением 38-летнего гражданина Украины прибыл на выезд из Украины на теплоход «Грейфсвальд», который отходил с Черноморская в Батуми (Грузия).

Водитель указал, что перевозит груз кукурузы. Однако, на основании оценки и анализа рисков межведомственной группой было принято решение о углубленного досмотра транспортного средства.

В результате проверки, в полуприцепе было обнаружено двойное дно с содержанием сигарет белорусского производства «HILTON», «NZ BLACK», «NZ GOLD», «ASHIMA». Всего правоохранители обнаружили 34600 пачек сигарет, сумма оценки которых составила более 434 тысяч грн.

Ответственность за данное правонарушение предусматривает и исключения самого автомобиля - как средства перемещения контрабанды.

Следует указать, что данный гражданин уже попадал в поле зрения оперативных подразделений в связи с причастностью к контрабанде сигарет.