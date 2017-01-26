Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)

В Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи была проведена очередная благотворительная акция, во время которой 154 нуждающихся получили продуктовую и финансовую помощь.

Среди них – 9 фронтовиков и 14 детей Великой Отечественной войны, которым была оказана также и посильная финансовая помощь.

Напомним, что уже более двух с половиной лет по благословению Владыки Одесская епархия оказывает помощь нуждающимся. За этот период тысячи людей, оказавшихся на грани нищеты, получили продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, одежду, а также финансовую помощь.

И каждое прошение о помощи рассматривает лично митрополит Агафангел, близко принимающий к сердцу беду каждого человека.