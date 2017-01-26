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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)

Категория: Новости / История и культура

Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)

В Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи была проведена очередная благотворительная акция, во время которой 154 нуждающихся получили продуктовую и финансовую помощь.
Среди них – 9 фронтовиков и 14 детей Великой Отечественной войны, которым была оказана также и посильная финансовая помощь.
Напомним, что уже более двух с половиной лет по благословению Владыки Одесская епархия оказывает помощь нуждающимся. За этот период тысячи людей, оказавшихся на грани нищеты, получили продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, одежду, а также финансовую помощь.
И каждое прошение о помощи рассматривает лично митрополит Агафангел, близко принимающий к сердцу беду каждого человека.

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Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
Очередная благотворительная акция Одесской епархии (фото)
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Источник: Православная Одесса



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