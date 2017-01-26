Новый низкопольный трамвай уже курсирует по одесским улицам (фото)

30 января на маршрут вышел очередной, уже пятый, трамвайный вагон с частично низким полом производства коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

Первый из двенадцати планируемых к выпуску в 2017 году новый вагон прошел обкатку 27 января.

«Уже в понедельник, 30 января, он начнет обслуживать пассажиров и будет работать на маршруте №7», - отметил директор КП Дмитрий Жеман.

Модернизированный вагон оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системой оповещения маршрута следования для пассажиров с нарушениями слухового аппарата, а также звуковой информационной системой для оповещения пассажиров с недостатками зрения. Установлены новые современные мягкие сидения.

В настоящее время в Одессе работают шесть трамвайных вагонов с частично низким уровнем пола, пять из которых созданы в вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» на Алексеевской площади.

Уже в феврале на маршруты планируют выпустить еще один вагон. В планах КП — выпуск на маршруты города по одному новому трамваю в месяц.