Лжемебельщик оставил одесситов без 250 тысяч гривен

Желая приобрести новую мебель, граждане становились жертвами обмана 34-летнего жителя Одесской области. Установлено, что мужчина, под предлогом изготовления и установки мебели, принимал у клиентов предоплату в размере 60% от стоимости приобретения, но свои обязательства не выполнял.

Будучи директором частного предприятия, мужчина сообщал одесситам ложную информацию по изготовлению и установке мебели. Злоумышленник заключал с гражданами договоры, не имея намерения их выполнять, затем получал предоплату, гарантируя клиентам доставку заказанных предметов интерьера.

По истечении срока, указанного в договоре, одесситы, не получив товар, звонили предпринимателю. Он ссылался на задержки от поставщиков, отсутствие полной комплектации товара, находил другие причины. Месяцы ожидания не приближали покупателей к получению их заказа. Потеряв доверие, люди обратились в полицию.

В ходе досудебного расследования полицейские установили личность подозреваемого. Стало известно, что свои обязательства по поставке мебели предприниматель не выполнял, а мотивом его действий была нажива за счет граждан.

«Следственным отделом возбуждено уголовное производство на основании ч.1, 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, - рассказывает начальник Киевского отдела полиции Ирина Голодыченко - Мужчине грозит наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до трех лет».