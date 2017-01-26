В Одессе взяли банду "домушников" (фото)

В состав организованной преступной группы входили 3 гражданина другого государства, совершавшие ограбления квартир в г. Одессе путем подбора ключей.

Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была задокументирована деятельность группы квартирных воров. При осуществлении преступникам очередной кражи они были задержаны. Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на арендованном автомобиле под видом такси и пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции.

У злоумышленников в ходе санкционированного обыска по месту жительства и в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты похищенные вещи и устройства для отпирания замков.

В настоящее время в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленники задержаны. Проверяется причастность участников преступной группы к аналогичным правонарушениям.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.