Эксперты прогнозируют нам очень холодный февраль

Если в феврале будут затяжные сильные морозы, которые продлятся 14-18 дней, то у украинцев есть реальные шансы замерзнуть.

Такое мнение выразил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич в комментарии корреспонденту ГолосUA.

«Информация о том, что в украинских ПХГ осталось 10,115 млрд куб. м газа говорит о том, что уровень наших запасов достаточно низкий, однако он не критический. На данный момент, синоптики не прогнозируют сильных и затяжных морозов в феврале-марте 2017 года, поэтому шансы замерзнуть в своих квартирах у украинцев не высокие. Но, необходимо понимать, что пока отопительный сезон не закончен, риск остаться без отопления у жителей страны все еще есть», – отметил эксперт.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, ситуация с количеством оставшегося в ПХГ газа достаточно опасная, однако не катастрофическая и шансы остаться без тепла у украинцев достаточно не высокие.

«Конечно, если бы у нас было достаточно газа, то думать о том, какая будет погода, не пришлось бы, однако имеем то, что имеем. Будем надеяться, что сильных морозов в Украине не будет и мы все таки переживем этот отопительный сезон без особых проблем» - подчеркнул он.

Напомним, вчера, 30 января, ПАО "Укртрансгаз" сообщил, что объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 10,115 млрд куб. м и наши ПХГ заполнены на 23%.